Руководство фирмы-перевозчика «Гуриг-сервис» заверило, что уволило четырех водителей, которые требовали с пассажиров маршруток №3 платить 7 гривен за проезд.

Об этом рассказал директор фирмы «Гуриг-сервис» Павел Котельников во время заседания исполкома в среду, 22 сентября, пишут НикВести.

Как сообщалось, николаевцы пожаловались на водителей маршрута №3 «Старый ж/д вокзал – Варваровка», которые возили пассажиров по завышенному тарифу. В администрации предприятия «Гуриг-сервис» отметили, что согласно решению исполкома Николаевского городского совета, маршруты №3 и №3а немного отличаются, соответственно, стоимость проезда отличается на 1 гривну.

— По проезду 6 и 7 гривен, водители предоставляли (пассажирам, – прим.) неверную информацию. У нас 4 водителя уволены и 1 автобус мы вообще убрали с маршрута, - сообщил Павел Котельников.

Павел Котельников

Кроме того, директор фирмы заверил, что на все жалобы пассажиров реагирует и старается найти компромиссное решение. Так, сейчас обсуждается вариант «закольцевания» маршрутов №3 и №3а с конечной остановкой «Старый ж/д вокзал» и установить цену проезда — 7 гривен.

— У маршрута №3 и №3а есть проблема, которую необходимо решить – это конечная остановка в Варваровке по адресу Одесское шоссе, 94. Есть предложение «закольцевать» оба маршрута, чтобы и «турбаза», и жители по Одесскому шоссе могли платить одну стоимость, а не пересаживаться на конечной. Чтобы оба маршрута были кольцевые, это создаст удобства для граждан, - уверен перевозчик.

Директор фирмы «Гуриг-сервис» также сообщил, что за последний год они приобрели 8 автомобилей Mercedes Sprinter и Volkswagen LT, которыми заменили старые маршрутки.

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