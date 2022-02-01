В Чугуевском городском суде недостаточно судей, чтобы сформировать коллегию для рассмотрения по существу дела о катастрофе самолета Ан-26, которая забрала жизни 26 курсантов и офицеров.

О том, что коллегию сформировать не удалось, в аппарате суда сообщили Суспільному во вторник, 1 февраля.

В Чугуеском городском суде не смогли ответить, когда и как решится этот вопрос, и посоветовали следить за обновлениями информации о деле № 636/262/22 в официальных источниках.

Ходатайство о рассмотрении дела коллегией судей подала защита одного из обвиняемых — бывшего командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова.

Суд не мог отклонить это ходатайство, а прокуратура — обжаловать его, так как Уголовный процессуальный кодекс гарантирует право коллегиального рассмотрения дела обвиняемым, которым грозит более 10 лет лишения свободы.

Защита также просила Верховный суд Украины изменить подсудность дела и рассматривать его не в Чугуеве, а в Винницком городском суде. Верховный суд отклонил это ходатайство.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины разбился вечером 25 сентября 2020 года в двух километрах от Чугуевского аэродрома при заходе на посадку. На борту находились 27 человек: офицеры и курсанты ХНУПС, которые выполняли учебно-тренировочный полет. В результате 26 из них погибли.

В правительственной комиссии заявили, что крушение произошло из-за совокупности факторов, в частности, отсутствия контроля за организацией полетов, системных нарушений правил выполнения полетов и недостаточной профподготовки экипажа по действиям в особых ситуациях.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

Основной причиной трагедии назвали незаконное разрешение руководителя полетов на взлеты самолетов конвейерным способом.

В январе 2022 года в суд направили обвинительных акт в отношении шести офицеров: им инкриминируют халатное отношение к службе в условиях особого периода, нарушение правил полетов и эксплуатации самолетов. Если вину военных докажут в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы.