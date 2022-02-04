В Очакове отменили проведение общественных слушаний из-за замечаний к разработчику проекта генерального плана сел Покровское и Покровка на Кинбурнской косе.

Об этом стало известно в ходе заседания по обсуждению проекта в пятницу, 4 февраля.

Главный архитектор города Людмила Богун сообщила, что поступило 400 замечаний к проекту, и разработчик не успевает их учесть в документе. После обработки всего объема информации будет назначена новая дата общественных обсуждений.

— К нам поступили объемные предложения. Парк «Белобережье Святослава» требует извлечь и не включать земли природоохранного фонда, которые они заканчивают оформлять. В связи с такими замечаниями, необходимо переделывать весь проект. А на его обсуждение мы должны выложить проектную документацию и стратегическую оценку. Разработчик не сможет в такой краткий срок учесть все предложения. Я предлагаю отменить процедуру обсуждения проектов и перенести на другой срок, — сообщила Людмила Богун.

Мэр Очакова Сергей Бычков подчеркнул, что они не собираются нарушать закон, а хотят «во все вникнуть» и прояснить все вопросы по налогам.

— Все становится на свои места. Есть существенные замечания по генплану, я сначала не понял в чем суть ажиотажа по людям. Мы вникли и разобрались, там якобы получилось новых 600 участков под жилье. Мы сразу все зарубили. Там достаточно роздано земли, которую нужно еще осваивать. Людям раздали землю, люди заплатили за изготовление документации. Сейчас прокуратура отсуживает ее, как неправильно розданную, потому что генплан отменили. Люди платят до 20 тысяч в бюджет. Называется получил от государства бесплатно землю, — рассказал Сергей Бычков.

Напомним, что 22 декабря 2021 года Николаевский областной совет провалил голосование по обращению к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров Украины, Генпрокуратуре для контроля ситуации относительного нового генплана сел Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что генеральные планы сел Васильевка, Покровка, Покровское, разработанные на основании решения Очаковского городского совета, абсолютно не соответствуют требованиям законодательства Украины. Об этом заявляют эксперты правозащитной организации «Екологiя. Право. Людина».

Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

Мы ранее сообщали, что в Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.

Руководитель Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», замглавы Национального экологического центра Олег Деркач предостерегает от включения в границы сел на Кинбурне природоохранных земель.

В Николаевской облгосадминистрации, в свою очередь, заявили, что не могут вмешиваться в планы Очаковского горсовета расширить территорию трех сел на Кинбурнском полуострове, в том числе и за счет заповедных земель, пока процедура проходит в правовом поле.

Ранее в прокуратуре сообщали, что еще до объединения районов Очаковский районный совет, без обязательного согласования с Очаковской РГА, Гослесхозом и управлением экологии Николаевской ОГА, увеличил границы села Покровка на 57 гектаров за счет земель государственного лесного фонда. 12 января 2021 года Николаевский административный окружной суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене решения Очаковского райсовета об утверждении проекта землеустройства по изменению границ села Покровка за счет земель регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».