Адвокат Тамила Ульянова объяснила, почему подозреваемый в массовом расстреле на заводе «Южмаш» в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук отказался от показаний.

Причину она раскрыла в комментарии Укринформу.

Тамила Ульянова заявила, что это произошло в связи с тем, что «у него не было на тот момент качественной защиты».

Адвокат также пообещала раскрыть подробности дела на пресс-конференции, которая запланирована на 12 февраля.

Ранее сообщалось, что адвокат нацгвардейца Артема Рябчука, который 27 января расстрелял пять человек на «Южмаше» в Днепре, требует признать его пострадавшим. Правозащитник подал соответствующий иск, заявив, что права его подзащитного были нарушены при прохождении службы в части №3021 Нацгвардии Украины.