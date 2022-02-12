Николаевцы пожаловались на некачественно выполненные работы по ремонту бульварной части проспекта Центрального — от улицы Малой Морской до Инженерной.

Об этом николаевцы пишут в комментариях к одной из публикаций НикВести.

Как известно, работы по текущему ремонта указанной части бульвара завершили в январе 2022 года. Подрядчик по заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета уложил вдоль пешеходной зоны тротуарную плитку, установил скамьи и урны. На работы из городского бюджета потратили 2 миллиона 368 тысяч 555 гривен.

Николаевцы возмутились состоянию части бульвара спустя месяц после ремонта, опубликовав соответствующие фотографии.

— Фото сделаны пару дней назад. Когда поставили скамейки на аллее перед Дормашиной, я сразу сказал, что конструкция плохая и подлокотники сломаются первыми. Это скамейка для дачи, а не для общественного пользования. Нужно делать не для галочки, а для горожан, чтобы оно было долгосрочно в эксплуатации, – написал николаевец.

Отметим, что ранее николаевец Игорь Михальчишин опубликовал фотографии разрушенной плитки по бульварной части проспекта Центрального.

— ДБН не принимались во внимание, как результат — что ни дождь, то плитка проседает. Просьба обратить на это внимание и восстановить, и контролировать подрядчиков, а не вот это вот все. Спасибо, – написал Игорь Михальчишин.

Напомним, в Николаеве начали уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств при реконструкции сквера «Аллея национальных диаспор» на улице Набережной.

До этого горожане заявили о некачественной реализации проекта «Аллея национальных диаспор» на улице Набережной, которую создали по программе «Общественного бюджета» за 999 тысяч гривен.

Позже неизвестные украли 5 металлических внутренних урн с «Аллеи диаспор» в Николаеве.