В Николаеве начали уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств при реконструкции сквера «Аллея национальных диаспор» на улице Набережной.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

— Начато досудебное расследование по факту присвоения должностными лицами ООО «Югбудстрой» средств, выделенных из бюджета на проведение капитального ремонта сквера «Аллея национальных диаспор», — указали в ведомстве.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 2 статьи 191 УК Украины.

Сумма материального ущерба устанавливается.

До этого горожане заявили о некачественной реализации проекта «Аллея национальных диаспор» на улице Набережной, которую создали по программе «Общественного бюджета» за 999 тысяч гривен.