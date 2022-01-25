В Николаеве горожане заявили о некачественной реализации проекта «Аллея Дружбы» на улице Набережной, которую создали по программе «Общественного бюджета» за 999 тысяч гривен.

Жалоба с фотографиями опубликована в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Юрий Христенко, автор сообщения, заявил, что так отмывают деньги на общественном бюджете и «вместо красоты можно лицезреть ужас».

— Почему какую-то кладовку облагородили плиткой, а дальше в обе стороны не пойми как валяются демонтированные откуда-то опоры и грязь? Почему не залиты бетоном крепления флагштоков, почему нарушена технология покраски металла и уже пошла ржавчина? Почему не вывезен мусор и под забором яма? Так же за забором спокойно есть проход и может упасть с обрыва любой желающий. Так же на склоне мусор. Допустим, остатки строймусора вывезут, но работы не закончены. Подойти к аллее спокойно нельзя и ещё можно свалиться. Ну а качество работ как всегда «на высоте», — указал Юрий Христенко.

— Какой стыд! Ну почему в Николаеве такие недоподрядчики? Почему такая откровенная халтура и нелюбовь к родному городу? Ведь могут же делать с душой в той же Одессе или Виннице! Почему в Николаеве не так? Что мешает? Я думаю ответ лежит на поверхности: отсутствие надлежащего контроля со стороны муниципальных властей. Пофигизм 80 уровня на всех стадиях. Я это вижу каждый день, как коренной житель города. Местная власть, на которую город ежегодно тратит полмиллиарда гривен, не справляется со своими обязанностями, — говорится в комментариях.

Ранее в Николаеве «поплыла» новая плитка в сквере Матери.

До этого депутат Николаевского горсовета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тротуарной плитки на улицах города. В частности, Юрий Степанец указал, что тротуарная плитка, которую укладывают по городу, не выдерживает дождей и разрушается.

Также сообщалось, что возле остановки «2 КП» на перекрестке улиц Карпенко и Крылова в Николаеве, который ремонтируют с мая 2020 года, «поплыла» новая тротуарная плитка.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что во всех частях города, где во время дождей просела новая тротуарная плитка, ее восстановят подрядчики за свой счет.