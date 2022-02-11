Фото издания 0512 от 9 января 2022 года

Неизвестные украли 5 металлических внутренних урн с «Аллеи диаспор» в Николаеве.

О краже сообщил инициатор проекта Денис Барашковский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что пропажу урн заметили вчера, 10 февраля. По его словам, еще месяц назад урны были на месте, о чем свидетельствуют фото в СМИ.

— Грязь и ненависть Николаева. Пока мечтаешь, придумываешь и создаёшь что-то светлое, что-то полезное и, самое главное, — для всех, скоты, занимающиеся очернением и разрушением, продолжают гадить всему городу. Оно (противнику аллеи, — прим.) заказывает чернуху, оплачивает статьи в СМИ, и бегает по прокуратурам, придумывая поводы для открытия производства, — прокомментировал Денис Барашковский.

Денис Барашковский также сообщил, что сегодня утром на месте были представители Департамента ЖКХ и «ужаснулись от происходящего». Директор подрядной организации вызвал полицию и написал заявление.

— Где граница? Насколько и как далеко готов зайти обиженный человек в порыве гадить и подличать? Сколько денег оно готово потратить, оплачивая грязь в некоторых СМИ. Но, видимо понимая, что не приходит нужный результат, идёт уже на нарушение криминального кодекса, кого-то отправил совершить преступление или сам утащил. Бог тебе судья, жалкое существо, — возмутился Денис Барашковский.

Как сообщалось, в Николаеве начали уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств при реконструкции сквера «Аллея национальных диаспор» на улице Набережной.

До этого горожане заявили о некачественной реализации проекта «Аллея национальных диаспор» на улице Набережной, которую создали по программе «Общественного бюджета» за 999 тысяч гривен.

Еще в самом начале реализации проекта «Аллея национальных диаспор» вокруг нее возник скандал. Планировалось, что на аллее установят флагштоки с флагами государств, представители которых проживают в Николаеве.

При этом флагштоков всего 10 — намного меньше, чем национальных обществ.

Глава Николаевского совета национальных обществ Анар Ахундов заявил, что это разжигает межнациональную рознь.