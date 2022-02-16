Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» вечером 15 февраля получило 28-й новый троллейбус в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом сообщается на странице «Николаевэлектротранса» в Facebook.

Представитель предприятия Екатерина Высоцкая отметила, что в Николаев должны приехать еще 12 таких троллейбусов, передает «Суспільне».

— На этой неделе, до 18 февраля, ожидаем получить еще один новый троллейбус, — рассказала Екатерина Высоцкая.

По состоянию на 16 февраля в Николаеве работает 27 новых троллейбусов.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич поручил разобраться, на каких маршрутах можно уменьшить количество «маршруток» и заменить их на новые троллейбусы.

Напомним, что 11 сентября 2021 года в Николаеве презентовали первую партию новых троллейбусов с возможностью автономного хода на расстояние до одного километра.

Напомним, что в сентябре 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал гарантийное согласование с Европейским банком реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов, 20 из которых будут на автономном ходу, для Николаева. После чего, в ноябре прошлого года, Александр Сенкевич заявил, что процесс закупки троллейбусов вышел на финальную стадию.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на улице Курортной во время работы на маршруте №2 загорелся новый троллейбус.