Жильцы дома в Заводском районе, где проводились работы по программе «Теплый Николаев», возмутились, что им так и не заменили 17 окон.

Об этом они рассказали корреспонденту НикВести.

Дом находится по улице Озерная, 12 и является бывшим общежитием для медработников. В 2020 году девятиэтажка попала в программу департамента энергетики «Теплый Николаев», которая предполагала замену старых окон и дверей на металлопластиковые. Основные работы проводились летом-осенью 2020 года. Тогда в доме заменили 19 окон и поставили двери у лестничных пролетов на этажах.

После местных выборов в 2020 году и смены руководства департамента работы прекратились. В конце 2021 года подрядчик начал обустраивать откосы на замененных окнах. Жильцы девятиэтажки думали, что оставшиеся в подъезде 17 старых окон тоже поменяют. Однако этого не произошло, а в департаменте им сообщили, что работы полностью завершены.

НикВести запросили у департамента энергоэффективности проектно-сметную документацию и акты выполненных работ. В департаменте отметили, что общая стоимость работ по проекту составляет 620 тысяч 50 гривен, в связи с уменьшением лимита было потрачено 571 тысячу 303 гривны.

Однако даже при учете разницы в 48,7 тысячи гривен между запланированными и фактическими расходами, поставить на эти деньги еще 17 стеклопакетов было бы невозможно.

Как оказалось, в проекте, который разрабатывало ООО «Арх Дизайн» за 39 тысяч гривен, эти окна вовсе не были учтены. В документе идет речь о замене 20 окон (46,56 м2) и 21 двери (71,48 м2).

Из проектно-сметной документации

При этом проектант вставил схему дома, на которой не изображены окна, которые остались без замены. Как отмечалось, здание по Озерной, 12 — бывшее общежитие, а потому имеет нетипичную планировку. Соответственно окон в подъезде там больше — по 4 на каждом этаже.

Схема из проекта, на которой не учли еще два ряда окон

Два ряда окон находятся у лестниц, рядом с мусоропроводом. Каждый лестничный пролет имеет выход в коридор, вдоль которого и расположены квартиры. В коридоре, то есть жилой зоне, есть еще два ряда окон. Именно о последних, отмечают жильцы, и «забыл» проектант. Также на некоторых этажах есть большие окна в холле, которые тоже жильцы надеялись заменить.

Старые окна в жилой зоне

Старое окно в холле Старое окно в холле Новое окно возле мусоропровода

— Все дело якобы в проектанте и проекте. Мы уже разговаривали и с депутатами, и с человеком, который работал в департаменте. Они говорят, что это было легко устранимо. Проектант должен был написать служебную записку, что дом имеет нестандартную планировку, что нужно изменение проекта, это месяц-два работы, — рассказала жительница дома Татьяна.

Она отметила, что после обращений к депутатам и в городской контакт-центр, на Озерную приехали представители департамента и непосредственно директор ООО «Арх Дизайн» Виктор Канивченко. Последний, по словам Татьяны, начал угрожать, когда жильцы заявили, что предадут историю огласке.

— Директор департамента энергетики Алексеев привез к нам начальника какого-то отдела, связанного с проектной документацией, и директора проектанта Виктора Канивченко. Этот проектант бился в истерике. Когда он понял, что его посылы я воспринимаю как ложь, он начал говорить: «Ты пожалеешь. Ты меня поняла, коза? Вы здесь все пожалеете, и ты пожалеешь первая». Прям при всех. Это было, когда я сказала, что мы будем обращаться к телевидению и в ГБР (Государственное бюро расследований, — прим.). Он (проектант, — прим.) утверждал, что по этой программе якобы надо было застеклить окна только вдоль мусоропровода, возле лестницы. А на наши слова о том, что нужно было учесть архитектуру дома, что есть окна возле квартир, что здесь завывает ветер в коридорах, он истерил, — отметила женщина.

В обмен на молчание, утверждают жильцы, проектант им предлагал помощь в виде отбора для участия в президентской программе по термосанации многоквартирных домов, а в случае отказа угрожал тем, что дом больше не увидит какой-либо помощи от городского совета.

— Но какое это теплосбержение — менять окна возле «мусорки»? Лестница изолирована, там и раньше стояли двери, которые были нормальные. Во-вторых, там и люди практически не ходят — поднимаются на лифте, — говорят жильцы.

Директор департамента энергетики Владимир Алексеев в комментарии корреспонденту НикВести отметил, что понимает негодование жильцов и имеет претензии к техзаданию на проект, которое готовило руководство департамента в 2020 году.

— Я считаю, неправильно было так делать. Зачем на каждом этаже ставить двери, если не учитывать окна, которые стоят в коридорах. Но техзадание я не готовил, — отметил Владимир Алексеев.

Он добавил, что проект был сделан согласно ТЗ, прошел экспертизу, работы выполнены. Теперь, чтобы исправить ситуацию, нужно делать либо новый проект, либо проводить замену окон в рамках текущего ремонта.

— Проект, который был сделан, закрыт. Должно быть новое проектное решение или сделать текущим ремонтом, как делает Департамент ЖКХ. Но это уже может зависеть от решения депутатов. Не знаю, найдут ли деньги в бюджете этого года на данные работы, — добавил директор департамента.

Отметим, что в доме по Озерной, 12 и по сегодняшний день большую часть жильцов составляют медики и их семьи. Они надеются, что город все же найдет возможность помочь им и исправит недоработку.

Ранее вице-мэр Дмитрий Лазарев пообещал, что в 2022 году департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета не возьмет в работу ни одного нового объекта.

Напомним, в декабре Андрей Кучеренко заявил, что департамент энергоэффективности в этом году перечислил деньги подрядчику за работы в некоторых домах, где откосы так и не были сделаны.

По состоянию на 16 декабря работы были завершены на 44 объектах, что составляло примерно 30% от общего объема. Примечательно, что 14 декабря в эфире ток-шоу «Битва за місто» вице-мэр Дмитрий Лазарев заявлял, что откосы сделали уже в 60 домах.

Отметим также, что Дмитрий Лазарев обещал, что работы закончат в январе-феврале 2022 года. Также вице-мэр согласился взять на себя персональную ответственность за использование средств, выделенных на то, чтобы доделать откосы на окнах в подъездах по программе «Теплый Николаев».

Однако 18 декабря первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сообщил, что в бюджете города на 2022 год не предусмотрели деньги на обустройство откосов в подъездах, где заменили окна по программе «Теплый дом».