В 2022 году департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета не возьмет в работу ни одного нового объекта.

В этом вице-мэр Дмитрий Лазарев заверил членов постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ во вторник, 1 февраля, передают НикВести.

— Мы не начинаем новые проекты в этом году. Единственное, в наш пообъектный план мы внесли гимназию №4, больницу №5, Центр первичной медико-санитарной помощи №4, они подпадают под получение субвенций. Одним из условий является софинансирование, но там где-то 50 тысяч гривен. Все остальное — объекты, которые уже начаты. Некоторые из них начинали 3-4 года назад, там уже разрушается, будем это все консервировать, — заверил Дмитрий Лазарев.

Далее он перечислил объекты, работы по которым начались в предыдущие годы: школа №6, №42, №45, №56, морской лицей, детский садики №110, №87, №123, №111.

Отдельно он сказал, что департамент энергетики в прошлом году освоил 78% выделенных средств.

Напомним, вчера депутаты раскритиковали руководителя департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета Владимира Алексеева за отказ посетить заседание комиссии.

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.