Руководитель департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета Владимир Алексеев во вторник, 1 февраля, не пришел на заседание комиссии по вопросам ЖКХ — депутат Максим Невенчанный назвал это «скотством, наглостью и хамством».

Об этом сообщают НикВести.

По информации депутата, чиновника вчера письменно уведомили о необходимости присутствовать на комиссии, он сообщил, что болеет, но сегодня находится на рабочем месте и говорит, что не придет.

— Юля только что ходила в кабинет к Алексееву, он там сидит у себя в кабинете, его вчера письменно уведомила комиссия о том, чтобы он был. Что это за скотство наглость и хамство, что какой-то исполняющий обязанности директора департамента говорит: «Я не приду». И срать он хотел, что его комиссия зовет. Это скотство. Как это еще назвать? Юля перед этим звонила, он сказал, что болеет. Если он болеет, то не должен находится на рабочем месте, — сказал Максим Невенчанный.

Отметим, что депутаты ему хотели задать вопрос о 76 миллионах гривен, которые сегодня планируют выделять на теплосанацию школы №6.

— Чтобы определить, на основании чего выбрали именно эту школу. Хотим определить, за какой период времени будет окупаемость, кто это все просчитывал, — уточнил Максим Невенчанный.

Также глава комиссии Дмитрий Иванов сказал, что до принятия подобных решений нужно изучить аудит выполнения подобных работ в прошлых годах, чтобы убедиться, что выполняемая теплосанация действительно экономит деньги.

Ранее Владимир Алексеев заявил, что департамент приложит максимум усилий, чтобы работы и на объектах социальной сферы, и в жилых домах выполнялись вовремя.

Напомним, в июне уволился предыдущий директор департамента Денис Денисенко. Перед этим он заявлял, что его назначение стало результатом коалиционных договоренностей в Николаевском горсовете.

Денис Денисенко руководил избирательным штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской на местных выборах. В конце марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким, отвечая на вопросы корреспондента НикВести, возложил персональную ответственность на главу фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяну Домбровскую за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.