Первомайские детские сады №11 и №14 могут ликвидировать из-за уменьшения количества детей — в результате падает показатель детодней.

Об этом рассказала начальница управления образования Первомайского горсовета Галина Остапенко.

Ранее жителям города стало известно о риске закрытия детского сада №11 — об этом рассказали сотрудники заведения. Они говорят, что содержание учебного заведения очень дорого обходится Первомайску. Также бесперспективным называли и сад №14.

Галина Остапенко прокомментировала данную информацию. Она отметила, что детское дошкольное учреждение №14, которое является санаторным для детей с подозрением на туберкулез, не выполняет своих функций в полном объеме.

— Ранее здесь работал врач-фтизиатр, постоянно контролировавший состояние детей, а также наблюдавший за их лечением и оздоровлением. Дети некоторое время находились в садике, после чего имели возможность посещать другое учебное заведение, — говорит Галина Остапенко.

Сейчас же в садике по списку числится 28 детей, но ходит из них в среднем 17. Всего в Первомайске детей от 3 до 6 лет, нуждающихся в таком санаторном оздоровлении — 61 человек, утверждает начальница управления образования.

— Количество и посещаемость сада говорит о том, что не все дети охвачены соответствующим оздоровлением. Кроме этого, каждый год одни и те же получают справки и учатся здесь с первого дня и до выпуска в школу. Отмечу, что они идут в обычные школы, без особых нареканий на здоровье. То есть, они безопасны для других, — добавила Галина Остапенко.

Она заверила, что родителям малышей не о чем беспокоиться: все воспитанники этих двух заведений смогут пойти в тот садик, который выберут взрослые.

— Места для всех хватит в любом ДУЗ (детском учебном заведении, — прим.) нашего города. Работники ДУЗ, которые ликвидируются, будут сокращены, но каждому из них для начала будет предложен альтернативный вариант трудоустройства. И если они согласятся, то без работы не останутся. Это будет происходить в рамках украинского законодательства, — заключила начальница управления образования.

Напомним, по планам гороно Николаева, школу имени Тараса Шевченко в микрорайоне Намыв должны перепрофилировать в гимназию, ликвидировав 10-11 классы. Родители учеников считают это несправедливым и готовы протестовать.

Ранее в Николаеве официально переименовали ряд школ в гимназии и лицеи. При этом горожане возмутились, что в части школ, которые стали гимназиями, ликвидируются старшие классы. Эта новость возмутила некоторых николаевцев. В частности, их не устроила формулировка о переименовании. Ведь в части школ фактически понижается уровень и ликвидируются старшие классы.

В свою очередь в управлении образования Николаевского городского совета заявили, что надеются, что ученикам старших классов школ, которые не стали лицеями, позволят доучиться до 11 класса. Соответствующий запрос чиновники направили, в частности, в Минобразования и Министерство финансов.