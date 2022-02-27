Пассажирские автобусы коммунального предприятия Николаевпастранс сегодня не выйдут обслуживать маршруты общественного транспорта, поскольку задействованы в обороне города.

Об этом НикВести сообщили в пресс-службе КП «Николаевпастранс».

«Автобусы задействованы в помощи Вооруженным Силам Украины! Поэтому по маршруту сегодня не будут курсировать. Просим с пониманием отнестись к ситуации. Итого к победе! Слава Украине!», - говорится в сообщени.

Напомним, Николаев вчера готовился к круговой обороне, вследствие прорыва российской техники со стороны Херсонской области. По итогам ночи можно констатировать, что очередная попытка прорыва оказалась неудачной: и Херсон, и Николаев остаются под контролем Вооруженных сил Украины, их мэры и губернаторы находятся на местах, раз в несколько часов выходят в эфир и помогают населению убедиться, что они не одни против российской угрозы.

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