Пассажирские автобусы коммунального предприятия Николаевпастранс сегодня не выйдут обслуживать маршруты общественного транспорта, поскольку задействованы в обороне города.
Об этом НикВести сообщили в пресс-службе КП «Николаевпастранс».
«Автобусы задействованы в помощи Вооруженным Силам Украины! Поэтому по маршруту сегодня не будут курсировать. Просим с пониманием отнестись к ситуации. Итого к победе! Слава Украине!», - говорится в сообщени.
Напомним, Николаев вчера готовился к круговой обороне, вследствие прорыва российской техники со стороны Херсонской области. По итогам ночи можно констатировать, что очередная попытка прорыва оказалась неудачной: и Херсон, и Николаев остаются под контролем Вооруженных сил Украины, их мэры и губернаторы находятся на местах, раз в несколько часов выходят в эфир и помогают населению убедиться, что они не одни против российской угрозы.
Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Пассажирские автобусы коммунального предприятия Николаевпастранс сегодня не выйдут обслуживать маршруты общественного транспорта, поскольку задействованы в обороне города.
Об этом НикВести сообщили в пресс-службе КП «Николаевпастранс».
«Автобусы задействованы в помощи Вооруженным Силам Украины! Поэтому по маршруту сегодня не будут курсировать. Просим с пониманием отнестись к ситуации. Итого к победе! Слава Украине!», - говорится в сообщени.
Напомним, Николаев вчера готовился к круговой обороне, вследствие прорыва российской техники со стороны Херсонской области. По итогам ночи можно констатировать, что очередная попытка прорыва оказалась неудачной: и Херсон, и Николаев остаются под контролем Вооруженных сил Украины, их мэры и губернаторы находятся на местах, раз в несколько часов выходят в эфир и помогают населению убедиться, что они не одни против российской угрозы.
Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.