70% жителей Украины уверены, что страна сможет выстоять под напором российских войск, лишь 16% не уверены в этом.

Таковы данные свежего опроса социологической группы «Рейтинг».

Уровень веры в собственные вооруженные силы за последнюю неделю существенно вырос. Ни в одном регионе не наблюдается преобладания пессимистических настроений. Самый высокий уровень уверенности в Вооруженных Силах — на западе и в центре (75-78%). Относительно ниже — на юге и на востоке (64-66%).

При этом 91% украинцев поддерживают действия Президента Зеленского. Не поддерживают — 6%, затруднились ответить — 3%. Примечательно, что с декабря 2021 года поддержка действий президента Украина выросла втрое.

Во всех регионах страны наблюдается очень высокий уровень поддержки Владимира Зеленского. На западе и в центре он составляет более 90%, на востоке и юге — более 80%.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%. Сроки проведения: 26-27 февраля 2022 года.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.