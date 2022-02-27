Десятки тысяч украинцев устремляются в соседние страны — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову, спасаясь от российского вторжения.

Об этом сообщает BBC.

За первые три дня вторжения России в Украину только украинско-польскую границу пересекли более 115 тысяч человек, на некоторых пограничных пунктах длина очередей достигает 15 километров.

Многие приезжают на автомобилях, но пропустить через границу их не могут из-за отсутствия «зеленой карты» — международного договора страхования автогражданской ответственности. По даннымГоспогранслужбы, в пунктах пропуска участились случаи, когда машины разворачивают из-за отсутствия карты.

В основном на границе женщины и дети. Всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих мобилизации, из страны не выпускают. Во Львове беженцам не хватает мест в бесплатных поездах в Польшу.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.