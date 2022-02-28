Украинский моряк частично потопил яхту за 7 миллионов евро, принадлежавшую генеральному директору компании «Рособоронэкспорт» госкорпорации «Ростех» Александру Михееву.

Об этом пишет Ultima Hora.

Гражданин Украины был арестован за потопление яхты своего босса. Свой поступок он совершил вскоре после того, как Россия развязала новую войну против Украины. Задержанный проработал на яхте «Леди Анастасия» около десяти лет. По его словам, владелец судна отвечает за производство оружия, с помощью которого атакуют Украину.

Когда украинец увидел по телевизору попадание российской крылатой ракеты в многоквартирный дом, где жили мирные жители, ему было очень не по себе.

— Боевая часть не взорвалась, но более пяти этажей все же было разрушено, — настаивал он в суде.

В какой-то момент украинец осознал, что это крылатая ракета производства компании его босса, и пришел в ярость. По этой причине он вернулся на корабль и, вспомнив, что живет в Киеве в квартире, аналогичной той, на которую напали, решил напомнить россиянину о его прямой ответственности за обстрелы в Киеве.

Для этого он открыл на яхте большой клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Затем закрыл топливные краны и выключил электричество, чтобы не было утечек. Он приказал трем членам экипажа покинуть яхту, но они отказались и начали спасать имущество россиянина от затопления.

Когда приехала полиция, моряк сказал им: «Владелец этого корабля — преступник, который зарабатывает на жизнь продажей оружия, убивающего украинцев».

В это воскресенье арестованный предстал перед испанским судом, в его пользу вынесли оправдательный вердикт.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.