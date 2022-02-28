Вчера, 27 февраля, на железнодорожном перегоне Снигиревка-Николаев российские военные при отступлении «забыли» танк.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Наблюдательного совета «Укрзалізниці» Сергей Лещенко.

Он отметил, что танк был уничтоженн.

— Только что закончился полуночный селектор руководства Укрзализныци с начальниками дорог. Отчет Одесской железной дороги: Разъезд 44 километра, перегон Снигиревка-Николаев. Русские забыли танк при отступлении. Путейцы вызвали ЗСУ, танк был уничтожен. Пополнит план УЗ по металлолому. На селекторе дано поручение о награждении бдительных сотрудников УЗ, — написал Сергей Лещенко.

Ранее сообщалось, что на границе Николаевской и Херсонской областей остался брошенный российский танк. В нем сидел 20-летний солдат, его взяли в плен.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.



