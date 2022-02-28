В Территориальной обороне Вооруженных сил Украины призвали гражданское население к организованному сопротивлению на фоне сообщений о поступлении колонн российско-оккупационных войск с севера Украины.

Об этом терроборона сообщила на своей странице в Facebook.

Когда видите оккупантов, выставляйте дозоры, чтобы видеть движение колонн, говорят украинцам в терробороне. Получив информацию о направлении движения, любым способом перекройте дорогу.

Взрывайте мост или заблокируйте грузовым транспортом движение. Когда колонна остановится — забрасывайте ее «коктейлями Молотова» и огнем из стрелкового оружия.

Пленных, которых удалось захватить в бою, записывайте на видео. Это деморализует оккупантов. Или ведите прямые трансляции в социальных сетях — это ободряет ваших собратьев.

Женщинам и подросткам вдоль движения колонны размещать плакаты «Вас здесь ждет только смерть» и другого угрожающего содержания. Не бойтесь — они боятся вас больше.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.