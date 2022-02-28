Российские диверсанты попались в Киеве, вероятно, их целью был митрополит Киевский Епифаний. Задержание агентов РФ произошло в Михайловском Златоверком монастыре кафедрального собора ПЦУ.

Об этом написал замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря.

В Православной церкви Украины предполагают, что высший сан Епифания ставит его под удар оккупанта, который видит его мишенью для террора гражданского населения.

— Известно, что в своей речи перед началом войны Путин одной из претензий к Украине назвал существование здесь независимой от России Церкви. Также известно от международных партнеров о составленных оккупантами списках целей их террора — лидерах украинского общества и государства. Эти публичные сообщения, а также информация, которую нельзя обнародовать, полученная от украинских и международных источников, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора – предстоятель ПЦУ. Учитывая это, были приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить непоправимые последствия для Поместной Церкви и Украины в это время борьбы за свободу, если бы враг достиг успеха своего замысла, — акцентировал архиепископ

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.



