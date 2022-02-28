Сообщество «Воины Украины» поделилось видео из Сумской области, на котором российские военные в полной амуниции направляются к границе РФ, покидая Украину.

Местные жители сняли на видео, как военные страны-оккупанта в количестве примерно 10 человек организованно в полной амуниции покидают населенный пункт и уходят в сторону границы с РФ. Громаде удалось уговорить оккупантов повернуть назад.

На видео местные спрашивают у них: «Вы покидаете нас?».

На что старший в колонне отвечает: «Как и обещали».

Люди, снимающие видео, обсуждают, что солдаты совсем молодые ребята, и поинтересовались, не заминировали ли они территорию и не оставили ли растяжек.

— Живые домой вернитесь!, – крикнули им вслед.

События происходят где-то в Сумской области на границе с Россией.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.