Министр обороны Украины Алексей Резников призвал российских оккупантов складывать оружие и не рисковать жизнью, потому что потери личной силы войск РФ на пятый день составляют 5,3 тысячи военных.

Об этом говорится в публикации на Facebook-странице Алексея Резникова.

— Я обращаюсь к российским солдатам и офицерам. Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись. Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах. Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие. Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими. У вас есть шанс начать новую жизнь. Сделайте выбор. Выходите без оружия с белым флагом. Скажите кодовое слово - «миллион». Живите. Обнимите родных, - написал он.

По словам министра, российская армия понесла потери около 5300 военных погибшими или ранеными за 4 дня от начала вооруженного вторжения в Украину.

Резников утверждает, что сотни российских оккупантов попали в плен к украинским военным.

Он говорит, что большая часть из них совсем юного возраста, и стали военными преступниками из-за желаний российского руководства.

Как объясняет Резников, лидеры в области IТ со всего мира собирают средства, чтобы предложить каждому служащему оккупационных войск сумму денег вместе с безопасностью и амнистией, если он сдастся в плен украинской власти. Министр настаивает, что боевой дух у оккупантов крайне низкий, особенно из-за ожесточенного сопротивления украинских защитников и населения.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.