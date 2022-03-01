С 28 февраля центры крови переводятся в фазу «удержания запасов» и будут заготавливать кровь преимущественно с негативным резус-фактором.

Об этом говорится в заявлении Минздрава Украины.

— Благодарим за каждое донорство крови, осуществленную для обеспечения потребностей как Вооруженных Сил Украины и силовых ведомств, так и потребностей мирного населения!, - пишет ведомство.

В настоящее время запасы компонентов крови полностью обеспечивают потребности медицинской системы, говорят в Минздраве.

В то же время, при необходимости министерство планирует еще обращаться к украинцам с просьбой о донорстве крови.

Информацию об этом публикуют на официальных сайтах и страницах в соцсетях Минздрава и Украинского центра трансплант-координации.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.