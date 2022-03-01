Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.

Генеральный штаб ВС Украины рассказал гражданам рецепт так называемого «коктейля Молотова».

Как передает Укринформ, об этом идет речь на странице Генштаба в Facebook.

«2/3 бензина +1/3 масла (машинного). Наполнить бутылку на 2/3 объема. Фитиль: 50 см хлопка промаслить, плотно утрамбовать в горлышко. Поджечь перед броском. Бросать «коктейль» следует в вентиляционную решетку двигателя сверху сзади, чтобы остановить двигатель, или оптические приборы впереди, чтобы ослепить врага» - рассказали военные.

«Бей российских военных преступников! Стреляют в мирных жителей! Защита страны в руках каждого!! Максимальный репост!», - призвали в Генштабе ВСУ.

Там также напомнили, что «Пока россияне боятся дубинок, украинцы не боятся танков», выразили уверенность, что «Этот народ не одолеть!» и призвали: «Станем на защиту страны!».

Ппрезидент РФ Владимир Путин 24 февраля начал войну с Украиной. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.