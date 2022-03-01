Новым начальником ГУНП в Николаевской области станет полковник Игорь Король, который до этого возглавлял полицию Херсонской области.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в МВД.

Накануне глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области сменился начальник полиции, однако не уточнил, кто именно стал руководитель ведомством вместо Сергея Шайхета.

Игорь Король до перевода в Николаевскую область возглавлял Херсонскую полицию, куда он был назначен 12 февраля этого года.

Справка

Король Игорь Владимирович родился 23 марта 1976 года в пгт Ясное Волочисского района Хмельницкой области.

В 2000 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности: «Правоведение» и в 2010 году окончил магистратуру Академии управления МВД по специальности: «Управление в сфере правопорядка».

Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году. После завершения Ивано-Франковского училища милиции работал следователем в Хмельницкой области.

С июля 2000 по ноябрь 2003 года работал на инспекторских должностях инспекции по личному составу управления работы с персоналом ГУМВД Украины в г. Киеве.

С ноября 2003 по декабрь 2015 года работал на руководящих должностях управления внутренней безопасности в г. Киеве Департамента внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины и управления внутренней безопасности в г. Киеве (подчиненного Департамента внутренней безопасности МВД Украины).

С декабря 2015 года по ноябрь 2021 года работал на руководящих должностях Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

С ноября 2021 по февраль 2022 — заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области — начальник криминальной полиции.

Женат, имеет двоих детей.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.