В Херсоне по состоянию на 08:30 на улицах много российских военных. Людей просят быть бдительными и не провоцировать их.

Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.

В Херсоне, в частности, в Шуменском микрорайоне утром появилось много рашистов. В ОГА отметили, что они ходят по улицам, пока никого не трогают. Также слышны выстрелы в районе Эпицентра на ХБК и возле ТЭЦ.

— Прошу оставаться всех дома и не подвергаться опасности. Не провоцировать врага, это очень опасно. Не подходите, не общайтесь с ними. Видите — идите в другую сторону, ­— предупреждают горожан.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.