В Россию начинают прибывать эшелоны с ранеными солдатами и первые мешки с трупами.

Об этом рассказал в своем видеообращении советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

— Сегодня в Россию начинают прибывать первые мешки с трупами, и в ближайшее время будут первые захоронения в Российской Федерации, которые российская власть уже не сможет скрыть, — сказал он.

Также он отметил, что россияне уже начинают испытывать экономические неурядицы, поскольку рубль «просел» на сорок процентов.

А все время с начала агрессии президент РФ Владимир Путин прячется в бункере на Урале.

Чтобы сорвать новую мобилизацию в России, в МВД призвали украинцев связываться со знакомыми с РФ, чтобы доносить до них информацию о войне в Украине.

— Если у вас есть какие-то друзья в Российской Федерации, даже если вы с ними после 2014 года не общались, не поленитесь и свяжитесь с ними. Перешлите им фотографии их пленных, ссылку на наш Телеграмм-канал «Ищу своих», где собраны сорок россиян, погибших здесь из-за прихотей их карлика. Это наша украинская отечественная война, и каждый из нас может помочь в этой войне, воюя в тылу у врага и деморализуя его, — отметил Вадим Денисенко.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.