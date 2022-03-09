Результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 8-9 марта, показали, что украинцы относительно достаточными считают дипломатическую (48%) и гуманитарную (47%) поддержку Украины западными партнерами.

Об этом сообщили в социологической группе «Рейтинг».

Скорее недостаточными считаются финансовая поддержка (достаточная – 39%, недостаточная – 45%) и экономические санкции против России (достаточные – 32%, недостаточные – 62%).

Хуже всего опрошенные оценили военную помощь Украине: достаточной считают только 29%, недостаточной – 62% опрошенных. В региональном разрезе хуже всего оценивают различные направления международной поддержки на Юге и Востоке, относительно лучше – на Западе и в Центре.

Военная помощь Украине – направление международной поддержки, которого больше всего ожидают украинцы (63%). В этом направлении помощи респонденты требуют закрытия неба (89%) и предоставления вооружения (47%). Кроме того, четверть считают необходимым военной медицинской помощи и иностранных добровольцев, каждый пятый – оборудование (рации, тепловизоры и прочее), защитные жилеты, шлемы.

И хотя большинство (50%) верят в «закрытие неба» над Украиной, только 19% верят в то, что НАТО примет такое решение в ближайшее время, а 31% думают, что это произойдет позже. Не верят в такой шаг стран Запада – 43%.

79% считают, что промедление с «закрытием неба» странами НАТО обусловлено страхом прямой войны с Россией. Еще 12% считают, что страны НАТО не хотят портить отношения со страной-оккупантом.

Вместе с тем абсолютное большинство опрошенных (90%) считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО с требованиями «закрыть небо».

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 8-9 марта 2022 года.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикуетпрезидент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.