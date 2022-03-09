В Беларуси в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело за «содействие экстремистской деятельности», передает Настоящее время.

По данным издания, в конце февраля – начале марта подросток сфотографировал российскую военную технику и ее передвижения, эти фотографии он отправил в телеграм-канал, признанный белорусскими властями экстремистским.

Подростка задержали и завели на него уголовное дело по части 1 статьи 361−4 УК («Содействие экстремистской деятельности»). Преступление относится к категории менее тяжких. В соответствии с УК страны несовершеннолетнему по этой статье не могут назначить больше трех лет лишения свободы.

Трое других учащихся Гомельской области – два школьника и лицеист – узнали о месте дислокации военной техники и решили в три часа утра на нее посмотреть. За это на родителей подростков составили протоколы по части 2 статьи 10.3 КоАП («Невыполнение обязанностей по воспитанию детей).

В начале февраля 2022 года Россия перебросила в Беларусь несколько тысяч своих военных в рамках совместных учений «Союзная решимость – 2022». По плану они должны были закончиться 20 февраля. Как заявляло Минобороны РФ, учения проходили на пяти полигонах, расположенных в основном на западе и юго-западе Беларуси. Также для учений были использованы четыре аэродрома, где были размещены стратегические бомбардировщики: в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах. Все перечисленные районы находятся вблизи границ с Украиной.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине. Первого марта Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не принимала участия в боевых действиях «и не принимает». Однако 27 февраля он признался, что с территории Беларуси были произведены ракетные удары по Украине, и назвал это «вынужденным шагом».

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.