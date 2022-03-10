Несколько дней назад жилой дом по Космонавтов, 134 лишился стены в результате обстрела, местные остались без окон и не понимают почему они должны страдать. Россияне дали приказ на обстрел города, несмотря на многочисленные родственные связи с его жителями.

С горожанами, пострадавших от обстрелов, говорил журналист крупнейшей французской газеты Le Monde.

Фото: Laurence Geai для Le Monde Фото: Laurence Geai для Le Monde Фото: Laurence Geai для Le Monde

Татьяна Захарова спала в одежде, когда услышала звук взрыва в 5 часов утра. В первую очередь она схватила продукты в пакет и выбежала на улицу, увидев последствия обстрела от российской РСЗО «Смерч. Возле дома по улице Космонавтов, 134 в Ингульском районе остались метровые дыры.

— Самое страшное для меня — это те офицеры российской армии, которых я знаю, которые живут в Москве. Их родители живут здесь, в Николаеве, в этом доме, им по 80 лет. Я знаю их с тех пор, как они были маленькими. Эти люди, они стреляют в нас, в то время как у них здесь свои родственники, под бомбами. Как понять подобное? Почему они так к нам относятся? Россияне ненавидят нас, хорошо. Но какой смысл в бомбардировке его собственных родителей! Путин убивает нас, — рассказывает жительница Николаева.

По ее словам, раньше она фанатела от Путина, но теперь последние иллюзии развеялись.

— Вы знаете, я всегда уважала Владимира Путина. Он выпрямил свою страну и правил ею твердой рукой. Я была о нем хорошего мнения. Я не понимаю, почему Путин посылает сюда свою армию, чтобы нас убивать. Разве я просила Путина, чтобы он пришел меня спасти? Нет. Спрашивал ли он, хочу ли я поехать в Россию? Нет. Хочет ли русский народ, чтобы я приехала в Россию? Нет. И никто не хочет, чтобы Россия пришла сюда. Это наша страна, это наш выбор, нравится это Путину или нет <...> Я остаюсь здесь, потому что мне некуда идти. В моем возрасте ехать в дорогу с мужем-диабетиком, — прозревает Татьяна Захарова.

Фото: Laurence Geai для Le Monde Фото: Laurence Geai для Le Monde

Другой пострадавший от обстрелов, Виталий Комар, говорит, что НАТО должны закрыть небо над Украиной, иначе смерти невинных жертв будут только нарастать.

— Если вы на Западе не закроете небо, Путин всех нас перестреляет. Путин собирается уничтожить украинские АЭС. Но вы не двигаетесь, потому что боитесь, что он нажмет на красную кнопку, — упрекает он партнеров Украины.

Он добавляет, что россияне всегда отличилась шовинизмом и любовью к авторитаризму, а теперь им придется за это платить.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.