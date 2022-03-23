Немецкий министр труда Хубертус Гайль отмечает, что беженцам из Украины нужно дать возможность быстро устроиться на работу в Германии.

Об этом «Европейская правда» сообщает со ссылкой на западные СМИ.

Министр отмечает, что украинцев, прежде всего, воспринимают не как профессионалов, а как людей, но разумно дать им перспективу, если они захотят дольше оставаться в стране.

Разрешение на жительство открывает немецкий рынок труда для выходцев из Украины. Однако необходимо будет создать дополнительные условия, в том числе языковые и интеграционные курсы, а также варианты ухода за детьми, чтобы украинцы могли работать в Германии, заявляет министр.

Хубертус Гайль заверил федеральные земли и муниципалитеты, что федеральное правительство выделит больше денег на интеграционные меры.

По данным министерства внутренних дел страны, на сегодняшний день в Германию прибыло не менее 232 тысяч беженцев из Украины.

Однако фактическое количество, вероятно, выше, потому что на немецко-польской границе нет регулярного контроля, а люди с украинскими паспортами сначала могут свободно передвигаться в ЕС в течение 90 дней. Им не нужно регистрироваться, пока они не подадут заявку на получение государственной помощи.

По оценкам ООН, количество украинцев, покинувших дома из-за войны, превысило 10 миллионов; из них более 3 миллионов выехали за границу.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.