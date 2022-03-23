Фото: Reuters. Новорожденная в Николаеве

Заведующий II акушерского отделения Николаевского Родильного дома №1 Валентин Подаранчук рассказал, что из-за стресса в первые дни войны в Николаеве был бэби-бум.

Об этом пишет газета The Standart.

Опытный медик уверен, что новые жизни в роддоме знаменуют надежду на окончение войны.

Всего несколько минут от роду малышка Катя лежит на груди у своей мамы Тамары Кравчук, не подозревая о той радости и утешении, которые она принесла.

Это момент блаженства и благодарности, несмотря на бушующую рядом войну.

— Новая жизнь рождается, несмотря на все ужасы, происходящие вокруг. И это дарит надежду. Сегодня в наш мир пришла новая маленькая девочка, — говорит он одной из родительниц.

Валентин Подаранчук объяснил, что паника после начала войны принесла Николаеву волну незапланированных родов.

— В первые 10 дней у нас был бэби-бум —— много рождений. Думаю, это из-за большого стресса… Это было очень необычно, — отмечает заведующий акушерским отделением.

Однако после того, как россиян отбросили от города показатели рождаемости вернулись в норму.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.