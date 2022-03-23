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Житель Николаева Алексей, ставший свидетелем бомбардировки гостиницы «Ингул», говорит, что преступный российский генералитет пытается посеять панику, уничтожая гражданские объекты города.

Об этом он рассказал The Washington Post.

Сотрудник правоохранительных органов Алексей был неподалеку от гостиницы Ингул, когда услышал низкий гул и ощутимый взрыв.

— Было много стёкол. И были ещё взрывы. Пришлось двигаться ползком, я порезался. Гражданские, мы их всех вывели в подвал, — рассказал он.

По словам Алексея, россияне опробовали террористическую тактику тотального разрушения украинских городов на Харькове и Мариуполе, а теперь пытаются применить ее против обороняющегося Николаева.

— Психологическое давление. Психологическая атака. Для поднятия паники. Сейчас из-за этого половина населения уедет из Николаева, — объяснил он.

Еще один житель Николаева, Андрей, защищающий город на передовых позициях убедился, что российская армия нарушает все мыслимые и немыслимые правила войны, действуя скорее как бандформирования или террористическая организация.

— Их методы ведения войны непонятны нормальному человеку — и ненормальному человеку. Они бомбят мирные города. Они бомбят бараки, в которых спят новобранцы. Но они не придут штурмовать наши настоящие военные позиции, — конкретизировал горожанин.

Напомним, российский самолет сбросил бомбу на мирную гостиницу 2 дня назад.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.