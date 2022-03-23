Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что в город оккупантам на танках не прорваться, поэтому он не переживает за свою безопасность.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Украина 24.

В свете последних событий, когда российские оккупанты забирают в плен мэров городов, лидеров регионов и активистов, Виталий ким рассказал, как обеспечивает свою безопасность

— Чему быть, тому не миновать. Безопасность (свою, — прим.) обеспечиваю, но я думаю, что это заблуждение, что все замкнуто на мне. Работает система и много людей ходят на работу, эта система будет работать независимо от чего-то. У нас город свободный, тут не ходят с автоматами, нельзя прорваться в город на танке, чего мне бояться? Ракеты? Ну от них не убежишь. Ко всему привыкаешь. Человек привыкает ко всему, кроме холода. На данный момент работаем в таких условиях, — отметил он.

Также Виталий Ким рассказал, что генерировать оптимизм ему помогают люди, с которыми он работает.

— Я вижу настрой, как мы объединились против врага и за президента. Естественно это добавляет силы, потому что я вижу цель, которую нужно достичь. Для ее достижения нужно сохранять спокойствие и оптимизм, только так мы сможем этого достичь. Не поможет если плакать и расстраиваться, — подчеркнул он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.