Израиль запретил Украине покупать шпионское ПО Pegasus от NSO Group, опасаясь, что российские официальные лица будут недовольны продажей.

Об этом говорится в совместном расследовании изданий Guardian и Washington Post.

По данным журналистов, с 2019 года украинские официальные лица пытались убедить Израиль выдать лицензию на шпионское программное обеспечение для использования в Украине. Но эти усилия были отвергнуты и NSO Group, деятельность которой регулируется Министерством обороны Израиля, так и не получила разрешения на продажу или продвижение шпионского ПО в Украину.

Один из высокопоставленных чиновников украинской разведки заявил, что решение Израиля вызвало у украинских чиновников «смущение». Чиновник сказал, что не располагает полной информацией о том, почему Украине было отказано в доступе, но добавил, что, по его мнению, правительство США поддерживает усилия Украины.

Источники, близкие к этому вопросу, заявили, что решение Израиля отражает нежелание конфликтовать с Россией, имеющей тесные отношения с Израилем в области разведки. Источники сообщили, что Израиль опасается, что предоставление Украине возможности прослушивать российские номера мобильных телефонов через Pegasus будет рассматриваться как акт агрессии против российских спецслужб.

Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежка может вестись в реальном времени и обходить шифрование мессенджеров. Программа копирует отправленные и полученные в телефон сообщения, собирает фотографии и записывает звонки. Кроме того, Pegasus получает доступ к микрофону и видеокамеры, что позволяет подслушивать и подсматривать за владельцами устройств. С помощью приложения можно также отслеживать местонахождение телефонов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.