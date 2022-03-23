Международное информагентство AgriCensus, специализирующееся на сельскохозяйственном теме, зафиксировало, что в Николаевской и Одесской областях началась посевная, несмотря на войну, развязанную Россией.

Статья опубликована на сайте AgriCensus.

Корреспондент информагентства отмечает, что на Николаевщине начали садить желтый горошек, несмотря на боевые действия. Придерживается графика и яровой ячмень.

— Несмотря на опасения, что сев ярового ячменя задержится из-за низких температур, посевная кампания 2022 года уже немного опережает посевную 2021 года, — акцентируют в AgriCensus.

Посевная кампания идет и в Одесской области, которая минимально пострадала от российских авианалетов и обстрелов с моря.

— Согласно данным министерства сельского хозяйства страны, опубликованным во вторник, к 22 марта у фермеров уже были засеяны первые тридцать тысяч гектаров ячменя. Это составляет 4% от предполагаемой площади посева ярового ячменя. По данным облгосадминистрации, около 80% аграриев Одесской области имеют достаточный запас семян и средств защиты растений (62%) и ГСМ (46%), — подчеркивает профильное СМИ.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.