По подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины до 24 марта россияне потеряли 530 танков и около 16 тысяч военных.

Такие данные опубликовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 марта ориентировочно составили:

личного состава — 15800 человек,

танков — 530 ед,

530 ед, боевых бронированных машин — 1597 ед,

1597 ед, артиллерийских систем — 280 ед,

280 ед, РСЗО — 82 ед,

82 ед, средства ПВО — 47 ед,

47 ед, самолетов — 108 ед,

108 ед, вертолетов — 124 ед,

124 ед, автомобильной техники — 1033 ед,

1033 ед, корабли/катера — 4 ед,

4 ед, цистерн с ГСМ — 72,

72, БПЛА оперативно-тактического уровня — 50.

50. Специальная техника — 16.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.