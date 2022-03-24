Сегодня, 24 марта, глава ГСЧС Украины Сергей Крук, военный губернатор Николаевщины Виталий Ким и первый заместитель главы ГСЧС Украины Максим Грицаенко встретились с личным составом Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

— Спасатели почувствовали поддержку и благодарность за свою работу, которую каждый день выполняют в сложных условиях войны, – сказано в сообщении.

Учитывая высокий профессионализм, мужество, стойкость и отвагу при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, опасных событий, пожаров, которые возникают из-за бомбардировок и артиллерийских обстрелов области, Сергей Крук объявил досрочные и очередные специальные звания. Он вручил погоны и нагрудные знаки «За отвагу в чрезвычайной ситуации» офицерам, а также ценные подарки личному составу.

Губернатор Виталий Ким выразил слова благодарности спасателям Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы и отметил, что коллектив достойно выполняет задачи в таких сверхсложных условиях.

— Гордимся нашими отважными коллегами! Вместе победим!, – пишут в ГСЧС.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.