Из-за войны России против Украины запретили публиковать данные (фото или видео) о размещении Вооруженных сил Украины. За распространение такой информации теперь предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект, принятый парламентом накануне.

От 3 до 5 лет тюрьмы

Такое наказание грозит за распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украине.

Публиковать данные можно, если они размещались в открытом доступе Генштабом или на их публикацию есть письменное разрешение Генштаба.

От 5 до 8 лет тюрьмы

Такое наказание грозит за распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других военных формирований Украины.

Публиковать данные можно, если они размещались в открытом доступе Генштабом или на их публикацию есть письменное разрешение Генштаба.

От 8 до 12 лет тюрьмы

Такое наказание грозит за публикацию информации о передвижении сил ВСУ или же перемещении международной военной помощи, если такие действия повлекли за собой тяжелые последствия и совершены:

по предварительному сговору группой лиц,

по корыстным мотивам,

с целью предоставление такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины,

незаконным вооруженным формированием.

Не распространяйте фото обстрелов

Отметим, украинцев также призывают не распространять в соцсетях фото и видео обстрелов. Как объясняются военные, публикуя последствия обстрелов украинцы сами того не осознавая, становятся корректировщиками огня для противника, поскольку оккупанты черпают информацию о своих действиях из соцсетей. Поэтому украинцев просят не делать снимки или хотя бы не публиковать их сразу после атаки.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.