Утром 25 марта в Николаеве на маршрут вышло 135 единиц общественного транспорта.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Троллейбусы:

№ 2 Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - мкрн Намыв (с берегом);

3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – микрорайон Намыв (с берегом);

№ 4 Станция «Николаев Грузовой» - мкрн Намыв.

Трамваи:

№ 1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб – 6-я Слободская");

№ 3 (ЧСЗ – 10-я Военная);

№ 6 (Промзона – Центральный рынок);

№ 11 Центральный рынок – 10-я Военная.

Электротранспорт курсирует по городу до 18:00.

Автобусы:

6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района);

6-я Слободская – мкрн Кульбакино (самолет);

Парк Победы – мкрн Терновка.

Частные перевозчики: № 1, 2, 3, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 51, 53, 75, 82, 83, 86, 88, 89.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.