После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины значительно уменьшилось количество граждан, считающих, что русский язык должен иметь статус второго государственного.

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса социологической группы «Рейтинг».

Сообщается, что за последнее десятилетие наблюдается постоянная динамика роста числа тех, кто считает украинский язык родным: с 57% в 2012 году до 76% в 2022 году. Русский за 10 лет потерял поддержку — с 42 до 20%.

Заметные изменения в языковой самоидентификации произошли между 2012-2016 годами. Одними из ключевых причин стали реакция общества на эксперименты тогдашней власти в языковой политике, события Революции Достоинства, агрессия России против Украины в 2014 году и временная оккупация Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Положительная динамика в самоидентификации также произошла за счет изменения отношения к украинскому языку в центре, на юге и востоке страны. Языковая самоидентификация и язык в быту – две разные плоскости, отмечает группа «Рейтинг».

— Можем констатировать устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 таких респондентов было около 40%, в конце 2021 – 26%, а в начале войны – 18%. В то же время, «переток» русскоязычных происходит в сегменте «двуязычных» (с 15 до 32%). Количество тех, кто постоянно пользуется только украинским дома выросла незначительно с 44% до 48%, — указано в публикации.

Единение общества на фоне войны оказало резкое влияние и на отношение к статусу языка: сегодня абсолютное большинство (83%) за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных. и в языковых группах.

С другой стороны, за предоставление государственного статуса русскому языку до войны выступали почти четверть, а сегодня – всего 7%. В мирное время за предоставление статуса государственному русскому языку традиционно выступали южане и востока. Но даже в этих регионах таковых было только треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.