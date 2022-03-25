Языковой омбудсмен Тарас Креминь выразил восхищение Николаевом, которому присвоили звание «город-герой Украины». Также звания городов-героев получили Буча, Ирпень и Ахтырка.

На странице в Facebook Тарас Креминь отметил, что Николаевщина — это край земледельцев и корабелов, портовиков и ученых, писателей и талантливой молодежи.

— Моя родная земля — с особым характером. С давних пор мы научились быть на острие эпохи и на передовой своей державы. Помним мифы «о бандеровцах с типичным гАлицким акцентом», угрозы продвижения «руzzкого мира» южной Украиной 2014-го, попытки захвата мостов и админпомещений, свезенных младокомунистами матерей и детей у воинских частей, псевдовыборы народного мэра, откровенных предателей, сепаратистов и коллаборантов. Тогда мы все объединились под флагом Украины и пошли в наступление против русской чумы, — написал он.

Также Тарас Креминь напомнил, что в городе легендарного подвига десанта 68-ми героев-ольшанцев, героев-подпольщиков и героев-мстителей, сформировалось национальное волонтерское движение, создано батльон полиции «Святой Николай», состоялись заседания СНБО и Кабмина, проведен марш Единства и «круглый стол» национального единства.

— Мощь и сила непреодолимого Николаева – это доблесть и патриотизм жителей Баштанки и Нового Буга, Новой Одессы и Очакова, Врадиевки и Доманевки. А еще — Первомайска, Южноукраинска и Арбузинки, Черноморки, Казанки и Вознесенска. Устойчивость юга Украины, с оружием или голыми руками уничтожающего врага, — на плечах всех, кому эта земля бесценна и священна. Здесь — могилы наших дедов и родителей. Отсюда мы идем по пути борьбы и достоинства, — уверен языковой омбудсмен.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.