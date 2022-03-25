В Николаеве вернулся к работе Центральный рынок: подают как продукты, так и непродовольственные товары.

С 22 марта около половины предпринимателей вышли на рабочие места, сообщает Суспільне.

Татьяна Нестеренко пришла на Центральный рынок за сахаром. Женщина говорит, здесь цены чуть ниже магазинных. К росту цен относится с пониманием.

— Ну, поставка же такая. Наценка, плюс налоги. Все частные предприниматели, — отметила она.

Цены выросли, некоторых продуктов вообще нет. Пока распродают остатки со складов, новых пополнений товара не предполагается. Спрос среди покупателей вырос на крупы и сахар, рассказывает продавщица Светлана.

— Всем складам звоню — пустые. Ничего не везут. Потому что в Харькове боевые действия. В Херсоне вообще ничего не дают. В продаже есть то, что осталось до войны, — рассказала Светлана.

К работе вернулись и продавцы одежды и обуви. Спрос на их продукцию пока мал, говорит продавщица Ирина.

— Мы вышли на работу, потому что надо как-то жить, надо как-то поднимать экономику, надо поддерживать все. Надо платить налоги. Хотя нам их отменили, но все равно надо как-то двигаться. И психологически легче, — рассказывает Ирина.

Центральный рынок возобновил свою работу с 22 марта. За это время около половины предпринимателей вышли на рабочие места. Об этом не на камеру рассказали в администрации рынка.

Чтобы обезопасить продавцов и покупателей на рынке, действует бомбоубежище, но съемочной группе Суспільного его не показали. Продавцы уверяют, такое убежище на территории рынка есть.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.