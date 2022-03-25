С 24 февраля по 24 марта рождаемость детей в области не уменьшилась, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года.

За 28 суток войны родилось 417 детей, рассказал Суспільному заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Олег Бабин.

По словам Олега Бабина, с 24 февраля по 24 марта в Николаевской области родились 194 девочки и 223 мальчика.

— Родились семь двоен. Самым маленьким весом у нас был один ребенок, он родился с весом 1000 граммов и сейчас находится в роддоме №1, — рассказал Олег Бабин.

Напомним, что в ночь на 11 марта в селе Кандыбино российские военные запретили женщине ехать в роддом.

— Пришлось ей рожать дома. К счастью, там была медицинская работница, которая помогала в родах. Сейчас с ребенком все хорошо. Поэтому хочу обратиться к тем, кто должен рожать детей: учитывая эту сложную ситуацию, заранее госпитализироваться в родовые отделения больниц для нормального течения. родов, — сказал чиновник.

Учитывая ситуацию, сказал Олег Бабин, для рожениц были открыты дополнительные учреждения.

— На территориях, где были закрыты роддома, это как в Снигиревке, которая сейчас в окружении российских войск, там работает роддом. Также открылся роддом в городе Новая Одесса. Учитывая, что территория области расположена за мостами, мы еще открыли одну родовую палату в больнице Министерства внутренних дел, — сказал Олег Бабин.

О новорожденных во время войны в Николаеве рассказала начальница отдела по охране материнства и детства городского совета Людмила Чинякова. В городе с 24 февраля по 24 марта родилось 195 детей, из них девочек — 96, мальчиков — 99.

По словам Олега Бабина, роддомы Николаева работают в штатном режиме.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.