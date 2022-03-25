Татьяна Александровна, работающая в «Николаевводоканале», во вторник лишилась жилья, которое разрушили российские обстрелы. Тем не менее она не собирается уезжать и планирует помогать защитникам города в меру своих сил.

Историю женщины показал американский телеканал CBS News.

Двухэтажный дом, где жила 64-летняя женщина, был разрушен прямым попаданием российского боеприпаса. Ее соседи погибли.

— Я встала за водой и вдруг услышала шум. Я уронила чашку и побежала в ванную, и в этот момент все начало разваливаться, — вспоминает пенсионерка.

После того как спасатели закончили свою работу и потушили пожар, она вернулась на руины прежней жизни, чтобы собрать из разрушенной квартиры уцелевшие вещи.

Однако, несмотря на случившиеся, она наотрез отказывается выезжать из Николаева и готова к выходу на работу.

— Мы останемся в Николаеве и будем здесь до последнего. Во вторник я вернусь к работе, мое предприятие все еще работает. Я надеюсь продолжить работу. Мы будем бороться до конца — как сможем. Кто-то с оружием, а кто-то поможет моральной поддержкой и перечислением средств в нашу армию. У наших ребят все должно быть, — подытожила Татьяна Александровна.

Напомним, вечером 22 марта в результате ракетного обстрела Николаева погибли два человека. В их дом попал российский снаряд.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.