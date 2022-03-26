В субботу, 26 марта, в Николаеве общественный транспорт вышел на маршруты.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

Троллейбусы

№2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - м/н Намыв (с берегом)

3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – микрорайон Намыв (с берегом)

№4 Станция «Николаев Грузовой» - мкрн Намыв

Трамваи

№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»)

№3 (ЧСЗ - 10-я Военная)

№6 (Промзона – Центральный рынок)

№11 Центральный рынок - 10-я Военная

Автобусы

6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района)

6-я Слободская - мкрн Кульбакино (самолет)

Частные перевозчики: № 2, 3, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 47, 53, 61, 62, 75, 82, 86, 89

В целом по городу курсирует 123 единицы транспорта. График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.