Итальянец родом из Сицилии Сальваторе Бароне уже 17 лет живет в Николаеве вместе с женой и двумя детьми. После начала войны он не стал увозить семью на историческую родину, а принял решение остаться в Украине.

Об этом он рассказал Adnkronos.

По его словам, он много ночей находился под канонадой россиян, которая казалась бесконечной.

— Чувство непрерывных обстрелов, ракет, очень громких хлопков, я не знал, бежать в подвал или нет, — говорит он.

Больше всего он беспокоится за 6-летнюю дочь с 17-летнего сына. В последние дни у него появилась надежда на то, что российские войска выбьют из Херсона, сняв угрозу, нависающую над Николаевом.

— Наши люди в 30 километрах, они продолжают сражаться, сопротивляться. Президент Зеленский это оценил и своим указом признал Николаев городом-геров, — отмечает итальянец.

Уроженец Сицилии добавил, что российское вторжение сделало его украинцем, как никогда раньше.

— Может быть, я стану полноправным украинцем, если он будет продолжать в том же духе, — рассказал Сальваторе Бароне.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.