70-летний житель Баштанки вывел из строя российский «Град» двумя зажигательными связями, выжив после взрыва боекомплекта.

Об этом пишет военный корреспондент «Думской» Георгий Ак-Мурза.

По данным одесского журналиста, пенсионер ранее тосковал за Россией, но после начала войны кардинально поменял взгляды и ушел в сопротивление.

— А сейчас вот сжигает российскую технику, — добавил репортер.

Ак-Мурза также передал с места событий, что почти во всех оккупированных населенных пунктах, даже самых маленьких, российская власть сразу пытается найти коллаборантов, чтобы перевалить на них часть ответственности, замазав в сотрудничестве.

— Напиваются, стреляют в потолки. Отличительная черта — они сразу же назначают своего коменданта, якобы гражданского коменданта и пытаются вербовать полицаев, но никто к ним не идет. Их все открыто презирают, сторонятся, — сообщил он «Думской».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.