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Жительница Николаевской области пойдет под суд за пророссийскую позицию Ей грозит до 5 лет тюрьмы.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
По данным следствия, 53-летняя жительница Первомайского района с апреля по июнь 2022 года распространяла информацию в поддержку российской армии.
В запретной в Украине соцсети «Одноклассники» она прославляла действия оккупантов. Также поклонница «русского мира» распространяла ссылки из российских социальных групп.
Прокуратуру закончила расследование по части 2 статьи 436-2 УК Украины. Обвинительный акт был передан в суд. Женщине грозит до 5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, 12 августа прокуратура Николаевской области объявила о подозрении жители Березнеговатской общины за прославление оккупантов и оправдание агрессии России против Украины. В случае доказательства вины ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
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Жительница Николаевской области пойдет под суд за пророссийскую позицию Ей грозит до 5 лет тюрьмы.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
По данным следствия, 53-летняя жительница Первомайского района с апреля по июнь 2022 года распространяла информацию в поддержку российской армии.
В запретной в Украине соцсети «Одноклассники» она прославляла действия оккупантов. Также поклонница «русского мира» распространяла ссылки из российских социальных групп.
Прокуратуру закончила расследование по части 2 статьи 436-2 УК Украины. Обвинительный акт был передан в суд. Женщине грозит до 5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, 12 августа прокуратура Николаевской области объявила о подозрении жители Березнеговатской общины за прославление оккупантов и оправдание агрессии России против Украины. В случае доказательства вины ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет.