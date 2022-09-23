В прифронтовых населённых пунктах Херсонской области разрушены жилые дома и инфраструктура. Российская армия обстреливает их из артиллерии, «Градов», «Ураганов» и «Смерчей».

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

— В селе Новопавловка Бериславского района почти не осталось уцелевших домов, из-за разрушения объектов инфраструктуры несколько месяцев люди живут без водоснабжения, электроэнергии и газа. Этот населенный пункт расположен всего в 6 км от места, где продолжаются активные боевые действия, поэтому враг целит по жилым кварталам, где нет военных объектов, говорится в сообщении.

Отмечается, что до войны в селе проживало более 700 жителей, занимавшихся выращиванием овощей, работавших на местном фермерском хозяйстве. Сейчас пытаются выжить и дождаться победы менее 100 человек. По мирным жителям российская армия варит из артиллерии, «Градов», «Ураганов» и «Смерчей».

На месте некоторых домов образовались огромные воронки, дающие представление о боеприпасах, которые использует вражеская армия против мирного населения. Почти все дома – без крышного покрытия, с иссеченными фасадами и разбитыми окнами.

Напомним, что нашей авиацией нанесено 13 ударов по врагу , силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.